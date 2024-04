Des températures records atteintes ce samedi en France

Il a ainsi fait 32,7°C à Orthez et 32°C à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, 30,5°C à Tarbes , 28°C à Munster (Haut-Rhin) ou encore 21,8°C au Markstein, à 1 184 mètres d'altitude dans les Vosges. Des valeurs qui ont tendance à devenir de plus en plus régulière au regard des derniers relevés. C'est un record de 2015 qui est tombé ce samedi avec des valeurs qui deviennent de plus en plus régulières. Les 30°C ont été atteints ou approchés en mars 1990 dans le Sud-Ouest et près de la Méditerranée. Il y a 69 ans déjà, en 1955, les 25°C ont été dépassés dès le 25 mars à Paris comme dans l'Indre (28°C à Châteauroux), rappellent toutefois les services de météorologie nationale.