CARNET ROSE - Bienvenue à Emie

Emie RENARD est née le 4 avril à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le deuxième enfant d'Andréa FAUTRELLE, après Léonie, 10 ans, et le premier enfant de Cyril RENARD. La maman est technicienne en documentation chez Framatome et le papa est mécanicien automobile. La petite famille réside à Lalheue. Félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé!