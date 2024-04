L’association ‘Pour Chalon avec Vous’ en soutien de la Banque Alimentaire de Bourgogne

Le clin d’œil info-chalon

Dimanche matin 7 avril 2024, aux abords du marché, côté Grande rue à Chalon-sur-Saône, se trouvait l’association ‘Pour Chalon avec Vous’ représentée par son président Alain Rousselot-Pailley, son Vice-président Didier de Carli … qui était présente pour récolter des fonds en faveur de la Banque Alimentaire de Bourgogne.

Rappelons que ‘Pour Chalon avec Vous’ est une association citoyenne qui a volonté d’être une force de proposition tournée vers Chalon et le Grand Chalon dont les motivations sont les suivantes : L’économie et le commerce, le social et l’associatif, l’écologie et le développement durable, l’environnement et l’urbanisme, la sécurité et le bien vivre ensemble intergénérationnel…

Aussi sur leur stand, de nombreuses confiseries étaient proposées aux passants et l’ensemble de la recette était ensuite remise à la Banque Alimentaire de Bourgogne qui a pour vocation ‘ De restaurer l’homme en contribuant à l’amélioration de sa santé, en encourageant sa réinsertion et en favorisant le respect de sa dignité en concertation avec les partenaires sociaux’.

En fin de matinée, l’association grâce à la générosité des chalonnaises et chalonnais avait cédé plus de 150 parts de gâteaux et récoltée des dons qui seront remis intégralement aux profits de la Banque Alimentaire de Bourgogne (remise de chèque au siège de cette dernière à Chalon-sur-Saône).

L’association ‘Pour Chalon avec vous’ remercie tous les bénévoles pour la confection des gâteaux et les chalonnaises et chalonnais pour leur générosité.

J.P.B