AVIS DE DECES - Madame Lucienne DUMAS née GRAZIANO

CHALON-SUR-SAÔNE



Noël et Mauricette Dumas,

Joël Dumas,

ses fils et sa belle-fille ;

Gilles et Marie-Christine, Denis,

ses petits-enfants ;

Anne-Lise, Jean-Baptiste, Camille, Cyriaque, Anthelme,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucienne DUMAS

née GRAZIANO

survenu à l'âge de 98 ans.

Ses obsèques seront célébrées jeudi 11 avril, à 10h30, en l'église Saint Jean des Vignes.

Ni fleurs, ni plaques.

Lucienne repose à la chambre funéraire de Chalon-sur-Saône, 68 avenue Monnot.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD Roger Lagrange pour sa gentillesse et son dévouement.