Plus de 200 coureurs attendus ce dimanche pour le Trail du Mont Avril

Organisée comme chaque année par l'Entente Chalonnaise d'Athlétisme avec le soutien de la Ville de Chalon-sur-Saône, la 14ème édition du Trail du Mont Avril se déroule ce dimanche 14 avril avec quatre parcours au programme.

Entre 200 et 250 coureurs sont attendus sur un trail de 25,4 km, un trail de 11 km et un trail enfants de 2,5 km ou encore, nouveauté cette année, une marche nordique de 11,5 km.

L'occasion de partir à la découverte des vignobles de la Côte Chalonnaise en traversant les sentiers et chemins forestiers des communes de Saint-Désert, Rosey, Bissey-sous-Cruchaud, Jambles, Givry ou encore de Moroges. Pour finir en beauté, vous gravirez le Mont Avril. Souvenirs et courbatures garanties !

Le premier départ, à savoir le trail de 25,4 km (2004 et avant - 800m D+), aura lieu à partir de 9 heures 15 au Stade de foot Michel Voland de Saint-Désert qui sera également le lieu de départ et d'arrivée des quatre courses (25 euros).

Le deuxième départ, à savoir le trail adultes de 11, 5 km (2008 et avant - 350m D+), aura lieu à partir de 9 heures 30 (12 euros).

Le troisième départ, à savoir le trail enfants de 2,5 km (2009 à 2012 - 30m D+), aura lieu à partir de 9 heures 35 (3 euros).

Et pour finir, le quatrième départ, à savoir la marche nordique de 11,5 km (non chronométrée et non classée), aura lieu à 9 heures 40 (6 euros).

Le succès du Trail du Mont Avril ne serait rien sans le dévouement et le dynamisme des 55 bénévoles de l'Entente Chalonnaise Athlétisme (ECA) dont 35 signaleurs, les autres étant chargés de l'accueil, la logistique et le ravitaillement.

Ayant pris conscient des enjeux environnementaux, l'ECA a pris quelques dispositions à l'occasion de cette 14ème édition. En effet, les coureurs sont invités à utiliser des sentiers déjà existants, le balisage composé de balises en bois réutilisables et que les coureurs devront être en autosuffisance, ces derniers devont prendre ce qu'ils estiment nécessaire en ravitaillement et en eau pour aller jusqu'au bout du parcours. Un seul ravitaillement est prévu à mi-course du 25,4 km et un ravitaillement complet est prévu à l'arrivée de chaque épreuve. Nous ne saurons trop vous conseiller de vous munir d'un eco-cup et d'un gobelet.

À noter que les balises sont fournies par le Crédit Mutuel, 1Defy et Produsport (Beaune) qui s'installera prochainement à Chalon-sur-Saône, dans la Rue du Châtelet.

«Le but étant de tendre vers le Zéro déchêt», précise Bernard Lubin, le président de l'Entente Chalonnaise d'Athlétisme (ECA).

Autres détails, les courses auront lieu dans le sens inverse qu'à l'accoutumé. Histoire de découvrir ce paysage bucolique sous un autre angle, l'utilisation de bâtons est autorisée et il n'est plus nécessaire de fournir un certificat médical, une attestation Prévention-Santé d'une durée de 3 mois est suffisante.

Attention, fermeture des inscriptions le samedi 13 avril 2024 à 18 heures.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati