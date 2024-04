AVIS DE DECES - Madame Juliette BEAUVICHE née TÊTU

SAINT-MARCEL - SAINT-DÉSERT - TOULON (83)



Jean et Christiane,

son fils et sa belle-fille ;

Celia, Romain,

ses petits-enfants et

leurs conjoints ;

Salomée, Clément, Margaux, Victor,

ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Juliette BEAUVICHE

née TÊTU

survenu le 8 avril à l'âge

de 102 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu samedi 13 avril dans l'intimité familiale.

Juliette repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel.

Fleurs naturelles de couleur rose seulement.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à

sa peine

et rappelle à votre souvenir

André

son époux, décédé en 1989.