Festival Les Utopiks : 'NEIGE'

Pauline Bureau / Cie La Part des Anges. Tout public dès 10 ans ! Après Dormir cent ans, l’autrice et metteuse en scène Pauline Bureau signe avec Neige un nouveau conte contemporain puissant et poétique sur les différents âges de la vie.

Neige a 14 ans, elle a hâte de grandir. Sa mère, elle, a peur de vieillir. Elle dit : « L’autre jour, je me suis vue en photo et je ne me suis pas reconnue. Qui était cette femme d’un certain âge ? Certainement pas moi. Certainement pas la jeune fille qui était dans ma tête et que je croyais être moi. » C’est maintenant son visage à 14 ans qu’elle voit quand elle se regarde dans le miroir. À moins que ce ne soit celui de sa fille. Elle ne sait pas bien. À quel moment s’est-elle perdue ? Peut-être depuis que Neige a disparu. Elle était dans la forêt la dernière fois qu’on l’a vue. C’est sûrement là qu’il faut aller chercher, malgré la neige qui n’arrête pas de tomber. C’est sûrement là qu’il faut s’enfoncer pour échapper à son reflet.

JEU 11 AVR. — 20H GRAND ESPACE

