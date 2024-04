La plateforme logistique Rhenus de Sevrey menacée de fermeture

« Ça a commencé à être compliqué quand le client n’a renouvelé son contrat que de quelques mois, jusqu’en octobre prochain » explique Fabien Renaud, délégué syndical Force Ouvrière du site Rhenus Logistics de Sevrey. 123 salariés et une centaine d’intérimaires réalisent entre 10 000 et 13 000 colis par jour pour le compte de Zooplus. « Nous avons ouvert le site en 2015 pour ce client mais il ne souhaite plus poursuivre » souligne Julien Anglade, directeur des ressources humaines de Rhenus Logistics France. Le commerçant en ligne d’aliments et de fournitures pour animaux de compagnie semble repenser sa stratégie à l’échelle européenne et envisage de déménager l’activité de Sevrey en région parisienne, avec un autre prestataire. « Le contrat a été mal négocié car nous avions beaucoup de pénalités » considère pour sa part le représentant du personnel.

Entrepôt cherche repreneur

Avec une fermeture programmée au 31 octobre 2024 de cet entrepôt de 20 000 mètres carrés, près de 200 personnes pourraient se retrouver sans emploi. « Nous cherchons de nouveaux clients. Nous avons deux prospects en vue mais aucune confirmation qui garantisse de poursuivre l’activité après la fin octobre » détaille le DRH. En parallèle de ses démarches commerciales, le groupe allemand envisage de trouver un repreneur et ainsi éviter le plan de sauvegarde de l’emploi. Dans l’hypothèse de la fermeture, Rhenus a en effet démarré la consultation du CSE les 2 et 10 avril. « Nous avons 69 pages d’accords d’entreprise qui détaille aussi bien les départs volontaires que les modalités de licenciement » précise Fabien Renaud qui regrette que les salariés soient « dans l’attente. Nous ne sommes plus maitres de notre destin. Les négociations ont débuté, on verra ce que ça donne. »

Aller voir ailleurs

Alors que le site de Sevrey se consacre à Zooplus depuis neuf ans, la direction espère reclasser ses salariés sur d’autres plateformes. « Nous avons un site en région lyonnaise, un autre dans l’Est mais aucun sur le territoire donc cela impliquera un déplacement géographique, qui sera accompagné par Rhenus » souligne Julien Anglade. Le logisticien n’avait pas fermé de site depuis 2017, en région parisienne.

Nadège Hubert