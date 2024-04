Festival Les Utopiks : Marien Tillet, conteur d’exception

Mardi 9 avril à 20h, le Petit Espace affichait complet lors de la représentation ‘tout public’ de cette pièce étonnante. Marien Tillet, « auteur de plateau », avec une ingéniosité folle a construit ‘2 soeurs’ comme un thriller haletant, à la limite du conte horrifique. Le public, suspendu à ses lèvres, rit, s’émeut, sursaute, est tendu face à ce récit qui parle de folie collective ; la musique et la chanson y ont leur place, Marien Tillet sait tout faire. Brouillant les pistes entre réalité et fiction, multipliant les allers-retours entre passé et présent, cette pièce de théâtre d’1h15 est captivante.

SBR

