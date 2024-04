Violent incendie en cours sur Chalon sur Saône

Vous êtes en nombre à nous solliciter sur les raisons de cette colonne de fumée au dessus du centre ville de Chalon sur Saône. Selon les premières informations, il s'agirait d'un incendie d'une maison, située dans le haut du quartier de la Citadelle, au 18 de la rue Saint-Alexandre. La colonne est visible à des kilomètres à la ronde. Une dizaine de véhicules de sapeurs-pompiers sont présents sur place avant d'être porté à plus d'une trentaine de sapeurs-pompiers et une quinzaine de véhicules. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Il est recommandé d'éviter tout ce secteur de Chalon, avec des rues qui ont été bloquées à la circulation compte tenu de l'intervention. Selon les informations recueillies par info-chalon.com, un homme logeant dans l'appartement s'est jeté par la fenêtre face à l'impossibilité d'éteindre l'incendie. Gilles Platret et Olivier Tainturier, Sous-Préfet de Chalon se sont rendus sur place.

J.P.B - O.S

Photos DR

Plus d'infos plus tard.