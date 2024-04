AVIS DE DECES - Marie Thérèse VUILLAMY née DELARBRE

GERGY - CHALON-SUR-SAÔNE



Georges Vuillamy, son époux ;

Pascale et Philippe Bagonneau,

Vincent et Nathalie Vuillamy,

Jean-Michel et Cyra Vuillamy,

Marie Vuillamy,

ses enfants ;

Marine, Cécile et Quentin, Mathieu et Pauline,

Chloé et Thomas, Julien, Hélène et Dan,

Clara, Léo,

Stéphane et Christine,

Romain et Christina, Thibaut,

ses petits-enfants ;

Alicia, Justine,

ses arrière-petites-filles ;

Jean et Simone, Micheline,

ses beau-frère et belles-sœurs ;

ses neveux, petits-neveux et petites-nièces ; ainsi que les familles Vuillamy, Pigeon,

vous font part du rappel à Dieu, dans l'espérance de la résurrection de

Marie Thérèse VUILLAMY

née DELARBRE

survenu le 12 avril à l'aube de ses 90 ans.

Ses obsèques seront célébrées mardi 16 avril, à 15 heures, en l'église de Gergy.

Marie Thérèse repose à la chambre funéraire de Ciel, 6 ZA de Charbonneau.

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne à dons sera déposée au profit du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) et de

Pel'Mel ( Association de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française).

La famille remercie le personnel de l'EHPAD des Pomerelles pour sa gentillesse et son dévouement.