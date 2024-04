Les Jardins du Coeur à l'honneur de Radio Bresse

Ce n'est pas tous les jours que Radio Bresse met en avant les initiatives chalonnaises, à l'image des Jardins du Coeur de Saint-Marcel. Rendez-vous était donné ce jeudi matin pour une émission en directe, animée par Lolo et ses secrets, avec un studio délocalisé pour l'occasion. Un joli moment dont Radio Bresse a le secret. Une manière de promouvoir l'action quotidienne des Jardins de Coeur et d'annoncer leur vente annuelle de plants de jardins les 3 et 4 mai de 8h à 18h. Une soixantaine de variétés de légumes sera proposée à la vente... avis aux amateurs ! et surtout votre achat bénéficiera directement à la structure de Saint-Marcel.

L.G