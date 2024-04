Crissey renforce son système de protection en déployant de nouvelles caméras.

Une proposition mise en délibération au conseil municipal du 6 avril 2024 sur la poursuite de la politique de prévention et de sécurité de la commune.

18 questions à l’ordre du jour du conseil municipal du 6 avril à Crissey avec, en particulier, l’installation de 7 nouvelles caméras de vidéoprotection pour un montant de 39600 € et les demandes de subvention au titre de la DETR et autres financeurs, pour minimiser le coût.

Dans le cadre de ce déploiement du système de vidéoprotection les secteurs concernés sont : 2 caméras supplémentaires au niveau du parking du lac,1 caméra au niveau des commerces, 1 au niveau des bâtiments communaux, 2 au tennis couvert et 1 aux ateliers municipaux.

Un autre gros sujet soumis à délibération était toute la partie finance avec l’approbation des comptes du compte de gestion, le vote du compte administratif et l’affectation des résultats pour l’année 2023. Les trois points ont été votés à l’unanimité.

La délibération n° 10 est celle qui concerne directement les habitants par les décisions d’augmenter ou non les taux d’impositions sur la commune. Pour 2024 le conseil a décidé de ne pas augmenter les taux et de les maintenir à l’identique qu’en 2023.

Question 11 : le vote du budget se présente en section de fonctionnement à l’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 3 203 718,05 € et en investissement à l’équilibre à hauteur de 2 126 811,23 € soit un total du budget en recettes à 5 330 529,28 € et dépenses 5 330 529,28 €.

Le conseil devait aussi délibérer sur l’acceptation du don d’une bannière de la société des Secours Mutuels.

Les faits : Madame Francine Neuzilleta propose de céder à la commune une bannière de la Société des Secours Mutualistes datant de 1888 sous conditions de la faire restaurer et de l’exposer au public.

Le conseil, après avoir entendu la proposition, a entériné la délibération. Pour la restauration, la commune va faire des demandes de subvention.

C.Cléaux