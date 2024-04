Parlementaires pour l'export : Le député Louis Margueritte à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Chalon-sur-Saône

Cet événement, organisé ce vendredi 12 avril à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Chalon-sur-Saône dans le cadre du programme «Parlementaires pour l'export» que le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire a rejoint, sous l'égide de Business France. Plus de détails avec Info Chalon.

Il comprenait une table ronde et des présentations opérationnelles suivies d'un moment de networking autour de l'export, en présence de Laurent Saint-Martin, le directeur de Business France.

Louis Margueritte, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, a fait une analyse locale de l'export et présenté son engagement en faveur des entreprises, insistant sur le fait que la région Bourgogne Franche-Comté avait une balance commerciale excédentaire de 830 millions d'euros en 2023, et le département de Saône-et-Loire a une balance commerciale excédentaire de 53 millions d'euros la même année.

«En Saône-et-Loire, notre tissu économique est riche de sa diversité, de son savoir-faire et de son industrie. Grâce à la qualité de ses vins et à sa force entrepreneuriale et industrielle, notre département a exporté pour près de 4 milliards d’euros en 2023», souligne le député.

Étaient également présents à la table ronde Team France Export, Jean-Claude Lagrange, le conseiller régional et président de l'AER Bourgogne Franche-Comté, Pierre-Olivier Ghintran, le directeur international de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne Franche-Comté, Xavier Baer, le responsable export de BPI France, Jérôme Julliand, le directeur interrégional de Business France, Xavier Boidevezi, le président du comité Bourgogne Franche-Comité des CCEF, Delphine Da Silva, la responsable export de Obione, et Cindy Barbet, la cheffe du Pôle Action Économique et directrice régionale des douanes pour la présentation des accords internationaux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati