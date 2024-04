Les Cadets du Judo Club Chalonnais s’illustrent et se qualifient pour un championnat de France

Dans cette catégorie d’âge Cadets, il existe 3 possibilités de se qualifier pour une phase nationale.

Durant cette saison, 4 cadets ont déjà goûté au championnat de France 1ère Division avec même une 9ème place pour Daniel SOLOMONYAN, fin mars à Paris.

Le week end dernier se disputaient les championnats BFC Espoirs (uniquement natifs de 2009) et cadets 2ème Division.

Dans chacune de ces compétitions, le Judo Club alignait des combattants dont certains sont revenus médaillés et qualifiés pour un championnat de France.

Le samedi, lors de la phase BFC Espoirs, Thomas PORTRAT devient vice champion BFC des -81kg, Adèle SIMON (-52kg), Kerwan TERRIER (-60kg), Nawfel EL GDAH (-66kg) remportent tous la médaille de Bronze et leur qualification pour le championnat de France Espoirs.Stella IWANOW (-52kg) quant à elle , termine au pied du podium.

Le lendemain, se tenait le championnat BFC Cadets 2ème division, d’autres Judokas du club se sont illustrés et repartent eux aussi avec une qualification: Adèle SIMON fait le doublé en -52kg, avec une nouvelle médaille de Bronze tout comme Kylian TERRIER, 3ème en -66kg. Nolan PRUDHOMME (-60kg) se classe 7ème et se qualifie également au championnat de France 2ème Division qui aura lieu près de Clermont les 18 et 19 mai prochain.Mathieu BERBIGET (-73kg) après une belle entame de compétition et 2 victoires rapides par Ippon, cède en 1/4 de finale et perd prématurément son repêchage.

A l’image de leurs aînés, les cadets ont su être présents, et leur coach, Yann DU CLOSEL, est heureux et fier de pouvoir les accompagner et les voir s’épanouir sportivement.