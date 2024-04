Givry, une très belle collecte de sang ce mercredi 17 avril 2024.

Une matinée bien remplie pour les bénévoles de l’amicale pour le don de sang bénévole de Givry et pour les personnels de l’EFS avec 94 donneurs prélevés.

2 nouveaux donneurs se sont présentés ce mercredi matin dont Charles Laurent jeune étudiant en 3ème année de licence science de la vigne. Colette Cavard présidente de l'amicale lui a remis le cadeau de nouveau donneur.

IC : Quel a été le moteur de votre motivation pour devenir donneur ?

Charles Laurent : « C’est un de mes collègues de FAC qui m’a incité à faire don de mon sang ainsi que les brochures reçues à la maison chez mes parents, de plus, cette période de vacances a été propice pour venir à la collecte. »

Des bénévoles, il y en a à tous les postes. L’équipe très active à la plonge.

Colette Cavard, présidente de l’amicale, nous donne son ressenti sur cette collecte : « Une collecte parfaite, 94 donneurs présentés dont 2 nouveaux ! Nous pouvons regretter 7 Rendez-vous pris mais non honorés ! Un grand merci à nos partenaires du jour qui nous ont permis d'offrir une belle collation, bien gourmande ! Colruyt a offert le pain et les croissants, la boucherie Moine Badet les quiches lorraines et le restaurant Guide de Marloux la mousse au chocolat à petits prix ! »

"La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole" a édité une petite bande dessinée qui s'intitule "Une goutte de sang vaut mille amis." Avec les réseaux sociaux, il est facile d'avoir des milliers d'amis mais où est passée dans tout ça la goutte de sang, celle qui sauve des vies ?

A noter dans vos agendas : Prochaine collecte à Givry le mercredi 19 juin de 8h00 à 12h30.

C.Cléaux