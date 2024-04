La Mission locale du Chalonnais dresse le bilan de sa jeunesse

Vendredi 19 avril, s’est tenue dans les locaux de l'UDAF de Saône-et-Loire, l'assemblée générale de la Mission locale du Chalonnais pour revenir sur l'exercice 2023 et se tourner vers l'avenir. Plus de détails avec Info Chalon.

La Mission locale du Chalonnais s'est réunie en assemblée Générale le vendredi 19 avril 2024 dans les locaux de l'Union Départementale des Associations Familiales de Saône-et-Loire, au 13 Rue Georges Maugey, à Chalon-sur-Saône, en présence notamment d'Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Annie Lombard, la vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi, de l'insertion et de la santé qui représentait Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Bruno Legourd, le premier adjoint au maire de Chalon-sur-Saône en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale qui représentait Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Françoise Vaillant, la conseillère départementale du canton de Chalon-sur-Saône 3 qui représentait André Accary, le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire.

Cette réunion a été l'occasion pour Ibrahima Bathily, le président de la Mission Locale du Chalonnais, et son équipe de revenir sur le bilan de l'année 2023 et de présenter les perspectives 2024.

Une année 2023 marquée entre autres par un niveau d'activité accru avec 1004 jeunes reçus en 1er accueil. Les jeunes sont dits reçus en premier accueil lorsqu'ils ont bénéficié au cours de l'année d'un premier entretien avec un conseiller. Les principaux freins des jeunes en 1er accueil sont l'absence de qualification, la mobilité et à la marge, 0.9/10 jeunes rencontrent des problématiques d'hébergement et d'errance.

2023, c'est 2461 jeunes accompagnés, contre 2510 en 2022, soit - 2% par rapport à 2022. Les jeunes sont dits accompagnés lorsqu'ils ont bénéficié sur la période d'au moins un entretien individuel, ou simplement participé à un atelier ou une information collective.

2023, c'est aussi 3379 jeunes en contact, contre 2902, soit + 16,4% par rapport à 2022. Les jeunes sont dits en contact lorsqu'ils ont été au moins une fois sur la période, en contact avec la Mission locale du Chalonnais, éventuellement par l'intermédiaire d'un tiers , et ce par quelque moyen que ce soit : entretien individuel , atelier, information collective, courrier, téléphone, mail...

Parmi les jeunes accompagnés, 11,9% sont des mineurs, 23,2% résident dans les quartiers prioritaires de la Ville (QPV), 50,5% des jeunes qui n'ont aucune qualification et 5,6% des jeunes qui ont au moins un enfant à charge.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati