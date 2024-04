La première centrale solaire d'EDPR en France est connectée et alimente le réseau électrique en Haute-Marne.

P Renewables, acteur majeur des énergies renouvelables, et Kronos Solar EDPR, société spécialisée dans les projets solaires acquise par EDPR, ont inauguré le 18 avril, leur première centrale photovoltaïque en France, sur la commune de Neuilly-sur-Suize (Grand Est). Cet événement a permis de rassembler l'ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite d’un projet qui vient accélérer la transition énergétique de la région.

Le nouveau parc photovoltaïque dispose d’une capacité installée d'environ 5 MWc. Il est équipé de plus de 8 500 panneaux photovoltaïques bifaciaux, technologie qui permet de capter le rayonnement solaire des deux côtés du panneau, maximisant ainsi la production. La construction a débuté au premier trimestre de 2023 et a pris fin à l'automne.

Le projet produira suffisamment d'électricité pour alimenter environ 2500 foyers par an et évitera l'émission de plus de 200 tonnes de CO2 chaque année en Haute-Marne. Par l’exploitation du potentiel solaire de la région, EDPR soutient la transition vers un mix énergétique plus durable et contribue à remplir les objectifs de déploiement d’énergies renouvelables à l’échelle nationale et régionale. Il s'agit également d'une première étape de l'engagement d'EDPR dans le déploiement de projets solaires dans le pays, la société développant actuellement plus de 500 MWc d'électricité photovoltaïque.

EDP Renewables a développé ce projet par l'intermédiaire de Kronos Solar EDPR, développeur comptant un bilan de plus de 1,4 GWc répartis sur 80 projets mis en service avec succès et un portefeuille d'environ 9,4 GWc de projets solaires à différents stades de développement en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Cette addition au portefeuille d'EDPR s'aligne sur la stratégie du pays visant à augmenter sa capacité solaire par 7 d'ici 2035. La société s'engage à soutenir le plan de la France pour un mix électrique plus durable en développant de nouveaux projets solaires et éoliens.