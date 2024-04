US SAINT-RÉMY : "On ne maîtrise pas le calendrier du changement du panneau de basket" déplore Eric Jullien-Martin

C'est une situation qui dure et qui commence à agacer le Président Jullien-Martin. "On a mis en route aussitôt les choses auprès de notre assurance" assure le Président, qui s'agace de devoir prendre autant de temps pour changer un panier de basket. A l'heure où la France s'approprie le sport et l'olympisme, sur les territoires, on voit bien les limites du système. Les choses pourraient se décanter prochainement mais le prestataire sollicité est en manque de pièces techniques. Pire, pour se mettre en conformité, le système de cablage devra sans doute être changé. Une facture qui devrait passer de 4000 à 7000 euros constate le Président. Même si le coût est pris en charge par les assurances, les choses tardent et cela impacte complètement la vie du club avec l'espoir que la situation se débloque rapidement.

Entre les matchs décalés, reportés, "heureusement qu'on a la solidarité des clubs voisins jusqu'à Ouroux sur Saône mais je tenais à remercier officiellement le Grand Chalon et la ville de Chalon mais aussi les clubs voisins de basket pour le prêt de leurs créneaux". Du côté du manque à gagner et des dépenses imprévues liées aux déplacements, le coût est d'ores et déjà estimé à 4000 euros, assure Eric Julien-Martin.

Du côté des parents, chacun s'accordait à penser que "la saison était foutue" mais attendre plusieurs mois pour disposer d'un panier de basket opérationnel, relève quand même de l'absurde, dans un pays qui entend promouvoir le sport auprès des plus jeunes. Un technicien est venu il y a quelques jours prendre quelques mesures, afin de réaliser une pièce surmesure... à suivre donc... avec les excuses réitérées du Président.

Laurent Guillaumé