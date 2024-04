Élections européennes 2024 : Opération porte-à-porte aux Aubépins pour les Insoumis de Saône-et-Loire

L'objectif étant d'inciter les habitants des Aubépins à s'inscrire sur les listes électorales, d'expliquer l'importance du scrutin des élections européennes du 9 juin prochain et bien sûr de convaincre de voter pour la liste conduite par Manon Aubry.

Pour ce faire, des militants étaient venus de Montceau-les-Mines et de Chagny pour renforcer l'équipe de Chalon-sur-Saône : quelques 150 portes ont été toquées, le plus souvent avec un bon accueil et aussi parfois avec la nécessité d'expliquer l'enjeu de ces élections et leur impact sur leur vie quotidienne.

Après une phase de lancement de campagne au mois d'avril, avec une soixantaine de réunions publiques comme celle qui s'est tenue à Chalon-sur-Saône le 10 avril, en présence des deux députés, Aurélie Trouvé et Sarah Legrain, et du candidat de l'Union Populaire pour le département, Grégory Perche, le mois de mai sera pour La France Insoumise une phase d'accélération, avec des actions de plus grande envergure et un certain nombre de caravanes qui sillonneront le pays pour parler avec les gens et les convaincre de voter pour la liste de l'Union Populaire conduite par Manon Aubry.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati