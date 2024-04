David Voinson, l’humoriste qui monte, qui monte, qui monte…

Une soirée mémorielle pour ce pur produit local

Pour ouvrir et refermer illico presto la parenthèse, empruntons une expression du vocabulaire sportif : David évoluait à domicile en cette veille de week-end. Ah bon ? Eh oui, c’est à deux pas d’ici, dans l’ancienne maternité de l’ancien hôpital niché sur l’île Saint-Laurent que le vingtenaire a poussé son premier vagissement. Ses parents ont résidé à Crissey, et s’il a suivi ses ascendants pour d’autres horizons à l’âge de quatre ans, il n’a pas pour autant coupé le cordon ombilical l’ayant relié à la cité de Niépce. D’ailleurs a-t-il exprimé toute la fierté qui était la sienne sur scène d’avoir joué dans sa ville natale. Cela étant, le garçon n’était pas spécialement venu pour faire pleurer dans les chaumières chalonnaises, enfiler des perles, ou faire de la figuration. En revanche, prendre le taureau par les cornes, si. Ainsi que sortir des sentiers battus des vidéos ultra-populaires l’ayant placé sur orbite.

En croisade contre les torts à expier

Escorté par son public essentiellement composé par des représentantes zélées de la gent féminine, accordons-leur le sobriquet de « davidinettes » inventé de toutes pièces par votre serviteur, David Voinson n’a pas prêché dans le désert. Faire entendre raison se sera révélé être une formalité. Dans son stand-up l’artiste ne tourne point autour du pot, mais prône l’attaque directe. Celles qui sont venues pour entendre dans la bouche de l’humoriste les griefs qu’elles soumettent (ou aimeraient s’y plier) à leur compagnon attitré ou en devenir, pavoisent ! Le genre masculin n’est pas à la fête… Elles rient, mais elles rient…Animé par un langage spécifique prenant racine dans la jeunesse, et dont la compréhension est susceptible de dérouter les personnes les moins au fait de la chose, David attire dans sa nasse un volume respectable de sujets. Les vieux à Arcachon, le polyamour, son ex, les histoires de couple, ses relations avec les filles et les doutes, les faiblesses, qui l’assaillent, ses parents…On avait pratiquement l’impression qu’il allait à confesse, et attendait l’absolution ! Qu’il a eue du reste, les relations dysfonctionnelles en règle générale ayant eu la vertu de désenclaver les préoccupations latentes, ou les conflits ouverts.

Amadoueur jusqu’au bout des ongles

Le fantaisiste ne pouvait pas se couper de son monde comme ça. Le décompte final l’aura vu complètement transfiguré, avec son personnage en vogue de « la Blonde », outré, qui, là aussi, a su verser une pièce au dossier burlesque. Il s’est ensuivi un solo de batterie dont il a le secret, lequel a démontré qu’il en gardait sous la semelle ! Puis ses admiratrices-admirateurs l’ont gratifié d’un très cordial ban bourguignon, avant de se dégourdir les jambes au moyen d’une ovation debout. Ultime manifestation de gratitude pour les plus motivés, la formation en file indienne pour aller quérir patiemment au plus près de celui qui leur aura fait passer un excellent moment, la photo-souvenir.

Michel Poiriault

