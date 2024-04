Des commerçants Chalonnais mobilisés pour Gaza

Durant le mois du Ramadan, un petit groupe de volontaires a eu l'idée de lancer une opération tirelires à Chalon-sur-Saône, en soutien à la population dévastée de Gaza, Plus de détails avec Info Chalon.

Plusieurs commerçants ont volontiers répondu à l'appel, parmi lesquels : la boulangerie-pâtisserie Secrets de Pains, la boucherie-charcuterie AFA Market, la boucherie des Prés Saint-Jean, le Café et la boucherie du Stade, ainsi que deux exposants voisins sur le marché du jeudi au Stade, à savoir La Mektaba d'Alice et la boucherie de Mohamed, le K'oin Cho aux Aubépins, le restaurant restaurant syro-libanais L'Orient des délices en centre-ville et le magasin SEMA Market à Saint-Rémy.

AFA Market et L'Orient des délices ont même proposé de garder la tirelire plus longtemps.

Au total, ce sont près de 2000 euros qui ont été récoltés sur un mois. Cette somme a été déposée dans les bureaux de l'association Human Appeal de Villeurbanne (Rhône), le lundi 15 avril 2024, qui, en saluant cette belle démarche, n'a pas manqué de remercier chaleureusement tous les donateurs.

L'équipe de volontaires espère maintenant convaincre d'autres établissements pour qu'ils participent à cet élan de générosité en faveur de la population palestinienne à l'agonie. Une générosité d'autant plus cruciale qu'il faudra penser à la reconstruction des écoles, des hôpitaux, des universités et des habitations...

Si vous êtes commerçants et que vous souhaitez que les bénévoles installent une tirelire dans votre établissement, vous pouvez écrire à l'adresse mail suivante : [email protected].

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati