Retour sur le Salon Zen Events au Clos Bourguignon

Du samedi 27 au dimanche 28 avril 2024, la 9ème édition du Salon Zen Events, porté par Maïté et son équipe, se tient au Clos Bourguignon.

Parmi les thérapeutes présents, citons pêle-mêle, Fémin'Âme (soins de l'âme), Energie "Vie" avec Jean-Marc Picaud (énergéticien), Luce Cassina (thérapie EMDR), Dominique Lassus-Minvieille (médium clairvoyant), So Oxalyde Créa (créatrice lithothérapie), Epis Trofée (guidanceq prédictives), Valérie Pascual de Valoe Conseils (conseil forme bien-être, expertise aloe vera et patchologue), Claude et Sophie (bricolage et création), Laure Bocquet de Iris (géobiologie, lithothérapie et radiesthésie), Émilie Martin (kinésiologue quantique), Jean-Luc Canal (soins vibratoires), Marie-Jeanne Mencarelli (langage symbolique), Sébastien Coutel (magnétiseur, énergéticien et praticien holistique), Sylvie (thérapeute spirituelle), Sylvie Rasoa de Liber'T Massage (massage et soins énergétique), Annie (numérologie), Déborah Guedj (médium, voyance, soins énergétiques et hypnose quantique), Araosteora Nature (naturopathe), Superpatch (science et technologie), Raymond Marie (sève de bien-être), et Raphaël Dupin (hypnose et magnétisme), pour ne citer qu'eux.

Le Salon Zen Events, c'est aussi des conférences aussi intéressantes les unes que les autres.

Vous pourrez également vous restaurer sur place auprès d'un food truck, le «Revisited Burger», qui propose des burgers maison fait à partir de produits frais et des frites maison, mais également des crêpes et des gaufres.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati