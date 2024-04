Prochaine réunion d’information autour du métier d’accueillant(e) familial(e)  pour personnes âgées et adultes handicapés

Des réunions d'information concernant l’activité d’accueillant(e) familial(e) pour les personnes âgées et les personnes adultes handicapées sont organisées par le Service Stratégie et animation des politiques d’autonomie de la Direction de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées du Département de Saône-et-Loire. La prochaine réunion aura lieu :



À Saint-Sernin-du-Bois, Salle Pierre Boyer – 1920 route de Saint-Sernin le mardi 14 mai 2024 de 14h à 16h30.

Cette réunion s’adresse aux personnes qui souhaitent s’orienter vers le métier d’accueillant(e) familial(e), une activité qui consiste à accueillir et prendre en charge à son domicile des personnes âgées et/ou des adultes handicapés, moyennant rémunération.



Lors de cette réunion seront abordés les points suivants :

les modalités d’exercice du métier d’accueillant(e) familial(e),

les droits et les obligations,

les rôles des différents acteurs,

la procédure d’agrément,

le projet de 2 logements dédiés à l’accueil familial sur la commune de Saint-Sernin-du-Bois avec visite sur place de ces logements.

À l’issue de cette présentation suivie d’échanges, un dossier de demande d’agrément sera remis aux personnes intéressées.



Afin d’organiser au mieux cette réunion, le nombre de places étant limité, merci de bien confirmer votre participation au 03.85.39.56.18 / [email protected]