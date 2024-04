Le NPA 71 dénonce l'agression de bénévoles associatif à Mâcon

L’EXTRÊME-DROITE DÉJÀ AU POUVOIR ?

Suite à l’agression perpétrée, dans la nuit du 13 au 14 avril par un groupuscule d’extrême-droite à Macôn, le NPA 71 affiche sa solidarité avec le groupe libertaire mâconnais. Nous condamnons fermement cette attaque et apportons tout notre soutien à celles et ceux qui ont été agressé-es. Cette agression est malheureusement le reflet du climat ambiant. C’est à dire la banalisation des idées d’extrême-droite dans toutes les couches de la société. Ces groupuscules sont les conséquences de la xénophobie et de la répression contre les idéaux d'une gauche révolutionnaire. Cette agression envers nos camarades révolutionnaires, témoigne une fois de plus que l’extrême droite est et sera toujours du côté de la classe capitaliste et du côté de la bourgeoisie. Leurs agissements, leurs violences à l’égard des militant.es du mouvement social, visent à faire le jeu du patronat en voulant affaiblir les mobilisations en cours.

La solidarité anti-fasciste doit rester sans faille.

COMMUNIQUÉ DU NPA 71