Lors de l’assemblée générale tenue en 2023 à Chalon, le président Steve Paczek avait informé l’assistance qu’il ne solliciterait pas en 2024, pour des raisons professionnelles, un nouveau mandat à la tête de la CMF 71 (Confédération Musicale de France - Saône-et Loire). Pour le remplacer le choix s’est porté sur Eliette Gien, jusqu’alors vice-présidente.

Membre de la chorale chalonnaise Se Cantan, la nouvelle patronne de la Fédération Musicale de Saône-et-Loire (autre dénomination de la CMF 71) est assistée par un bureau composé de Steve Paczek et Didier Van Herwegen, vice-présidents, Daniel Coulon, trésorier, Josiane Blavier, trésorière adjointe, Philippe Petit, secrétaire, et Laurent Deneaux, secrétaire adjoint. Ont fait leur entrée au conseil d’administration Laurent Deneaux (Fanfare Les Enfants de Sevrey), Didier Van Herwegen (Harmonie du Creusot), Yves Fayol (Elan Palingeois) et Pierre Philibert (Orchestre de Chambre Chalonnais).

94 sociétés musicales et chorales

La Confédération Musicale de France est la première fédération dans le domaine culturel avec près de 3 800 ensembles musicaux, de toutes formes et effectifs, et plus de 1 400 établissements d’enseignement, répartis sur l’ensemble de l’hexagone et dans les DOM-TOM. Sur un plan départemental, la CMF 71 regroupe actuellement 94 sociétés musicales. Nous y retrouvons des harmonies, des batteries-fanfares, des fanfares, des orchestres symphoniques, des orchestres à plectres, un Big Band, des chorales, des groupes folkloriques et des écoles de musique.

Le début de la présidence d’Eliette Gien a été marqué par le départ de Céline Tinant, secrétaire administrative de la CMF 71 depuis de nombreuses années, suite à un licenciement économique provoqué par la nouvelle diminution drastique de la subvention du Département. Un coup dur, tant elle était la cheville ouvrière de la fédération.

L’enseignement artistique et la pratique en amateur

Malgré tout, la CMF 71, seule fédération alliant enseignement artistique et pratique en amateur, va continuer à faire « vivre la musique ensemble », comme le dit si bien son slogan. A travers des stages de formation de direction d’orchestre, des stages et des sessions d’harmonie, « Noël en Chœurs »… et bien d’autres évènements ! Comme en témoignent les affiches annonçant les concerts des nombreuses harmonies, fanfares, orchestres, et autres chorales qui brillent par la qualité de leur prestation.

En 2024 la Fédération Musicale de Saône-et-Loire recense plus de 2 000 élèves dans les différentes écoles. La musique dans notre département a encore de beaux jours…

Gabriel-Henri THEULOT

Photo d’illustration : Christian CLEAUX