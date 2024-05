ELECTIONS EUROPEENNES - Valérie Deloge (RN) représentera la Bourgogne Franche-Comté sur la liste de Jordan Bardella

Communiqué de presse du groupe RN BFC

Conseillère régionale de Bourgogne Franche-Comté élue en Saône-et-Loire et éleveuse d’ovins dans la Bresse, Valérie Deloge est candidate en 20e place sur la liste de Jordan Bardella pour les élections européennes du 9 juin 2024.

Valérie Deloge représentera la région Bourgogne Franche-Comté et le monde agricole au sein de la seule liste qui défend résolument le travail de nos agriculteurs, nos terroirs, nos savoir-faire et notre souveraineté alimentaire face à l’écologie punitive et à la concurrence déloyale des traités de libre-échange.