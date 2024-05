La Chocolaterie de Neuville Chalon/Saône recherche un(e) apprenti(e) vendeur (h/f)

Présent depuis 35 ans en France, le réseau de boutiques de Neuville est le N°1 du chocolat français en franchise.

La marque De Neuville s’attache à préserver et à renouveler l’épicurisme et le savoir-faire français à travers ses gourmandises.

Grâce à notre réseau de plus de 150 boutiques, nous faisons perdurer cette tradition pour continuer à satisfaire le palais de nos consommateurs et la joie qui les accompagne lorsqu’ils poussent la porte de nos magasins.

Si, comme nous, tu as à cœur de servir chaque jour des produits de qualité à nos clients, que ce soit pour offrir ou se faire plaisir, et que tu fais de ton métier une véritable passion, alors rejoins-nous et deviens l’ambassadeur/l’ambassadrice du chocolat français au sein de la franchise de Neuville Chalon sur Saône en tant que :



APPRENTI(E) VENDEUR (H/F)



Description du poste et des missions :



Encadré(e) par une Responsable boutique et en véritable Ambassadeur(drice) du Chocolat Français, tu seras en charge des missions suivantes :



-Assurer la vente des produits, la fidélisation et la satisfaction de nos clients (accueil, service, produits)

-Gérer l’encaissement client de la prise du poste caisse à sa clôture

-Assurer la préparation des vitrines, des ballotins et des coffrets chocolat

-Assurer la bonne tenue de la boutique et la mise en valeur de nos produits



Profil recherché :



Avant tout, nous cherchons à recruter des collaborateurs unis par le goût du produit, du commerce et des relations humaines.



Tu prépares un BAC+2 dans le commerce, tu es créatif, soucieux du détail, doté d’un esprit d’équipe et d’initiative ainsi que reconnu pour tes qualités relationnelles.

Cette opportunité est faite pour toi.



N’hésite plus ! Envoie-nous CV et Lettre de Motivation à l’adresse :



[email protected]