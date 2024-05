Le centre hospitalier William Morey accueille 83 nouveaux internes, stagiaires associés et docteurs juniors

Ce jeudi, le centre hospitalier William Morey a eu l'honneur d'accueillir 83 internes, stagiaires associés et docteurs juniors au sein de son équipe médicale. Le directeur de l'établissement, Philippe Collange-Campagna a tenu à adresser un message d'accueil en réunissant les "petits nouveaux" en rappelant "l'impatience de partager savoirs et expertises avec ces nouveaux collègues, dans un processus d'enrichissement mutuel. Nous souhaitons à tous ces nouveaux arrivants un accueil chaleureux et une intégration réussie au sein de notre équipe."