L'UV Chalon sur les cyclosportives

Le 20 avril, Fabien Dumont a participé à la Liège-Bastogne- Liège Challenge, une cyclosportive organisée la veille de la doyenne des classiques professionnelles. Sur un parcours corsé de plus de 150 km, et un dénivelé positif de 2850 m, Fabien a affronté le vent, la pluie et toutes les côtes renommées de ce parcours mythique dont la Roche aux Faucons et la Redoute dans l’ambiance survoltée des supporters déjà présents la veille du passage des pros. Une expérience inoubliable…

Le 5 mai, retour sur les terres morvandelles de la Cycl’Autunoise, pour Fabien Dumont et Philippe Lartaud qui tenaient à étrenner leur maillot des Blue Boys de l’UV Chalon. 279 cyclistes étaient présents pour cette épreuve bien organisée par le Club Cyclo d’Autun, sou l’égide UFOLEP. Sous un ciel gris cotonneux, les deux chalonnais se sont élancés sur le plus grand parcours de 119 km passant par le col de Rebout, le Haut Folin, la Croisette, le Pommoy… Au fil des côtes et des descentes sinueuses, sur des chaussées humides, il a fallu jouer du dérailleur et solliciter les freins...A l’arrivée à Autun, l’équipe d’organisation attendait les participants avec un plateau ravitaillement fort apprécié.

Les deux dernières recrues de l’UV Chalon auront à cœur de participer prochainement à la reprise des boucles de la Montagne de Villeneuve avec 7 montées différentes pour accéder au village de Villeneuve en Montagne dont la redoutable Montée de la Jacotte et son mur à plus de 20% ! Créée en 2020, pendant la sinistre époque Covid, l’UV Chalon a décidé de renouer cette année avec cette randonnée à allure libre, sans chrono et ouverte à tous. Avis aux amateurs !...