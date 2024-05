Les premières consignes alimentées par énergie solaire pour le retrait de colis s'élancent à Saint-Marcel

Face aux défis environnementaux actuels, Pickup, filiale du groupe La Poste et réseau n°1 de relais et consignes en France, innove avec le lancement des toutes premières consignes alimentées par énergie solaire en France.

Des consignes pour le retrait de colis, qui ne nécessitent aucuns travaux d’installation. L’entreprise opère un tournant majeur, répondant ainsi à plusieurs enjeux stratégiques, tant économiques qu’écologiques.

L'origine d'une idée audacieuse

Ce projet de consignes sans travaux et autonomes en énergie a germé chez Pickup il y a plus d'un an. L’objectif : faciliter l’installation des consignes en éliminant les travaux de raccordement, pour mieux répondre à la demande croissante des cyberacheteurs pour ce type de services. Une solution en phase avec les aspirations des consommateurs et les enjeux environnementaux actuels, qui permet de soutenir efficacement les partenaires commerçants dans leurs objectifs business. Après une phase rigoureuse de conception et de développement, un prototype a été installé avec succès le 26 septembre dernier dans une station de recharge pour véhicules électriques « Stations-e », située à Combs-la-Ville, en Île-de-France. Quelques semaines plus tard, démarrait le déploiement du modèle de série.



UN ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE POUR PICKUP & UN avantage Économique pour SES PARTENAIRES RELAIS

Avec cette nouvelle gamme de consignes, Pickup propose un service de retrait de colis à la fois pratique et éco-responsable, car alimenté par une source d’énergie renouvelable.

La consigne évolue ainsi, en phase avec les enjeux de son temps, pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre et un impact moindre sur l’environnement.

« Créer des consignes autonomes en énergie, fonctionnant avec des panneaux solaires était pour nous une façon concrète d’opérer notre transition énergétique et de participer à l’effort commun en faveur d’une consommation plus vertueuse et responsable. Cette solution offre également un bénéfice important à nos partenaires relais, en éliminant le temps et le coût des travaux de raccordement, mais aussi le prix de l’électricité lié au fonctionnement des consignes. »

Maxime d’Hauteville, Président de Pickup

En effet, ce nouveau modèle est plus rapide et moins coûteux à installer que les consignes « classiques », car il ne nécessite aucuns travaux de raccordement au réseau électrique. C’est un modèle sur pieds, disposant d’une plateforme de leste béton intégrée, pour une stabilité optimale. Consommant moins d’énergie, il permet aussi d’alléger la facture d’électricité des commerçants partenaires.

En termes de performances, la consigne solaire tient toutes ses promesses. Capable de fonctionner de manière autonome pendant dix jours sans ensoleillement grâce à ses batteries, la consigne solaire est tout aussi fiable que les modèles branchés sur prise.

Son lancement à l’automne 2023 a permis à Pickup de valider la robustesse du modèle, qui a passé son premier hiver haut la main, et ce dans toutes les régions de France.

À tous ces bénéfices s’ajoute aussi un entretien minimal. Selon les sites d’implantation, un nettoyage du panneau solaire peut être utile à la saison automnale, en cas de chutes de feuilles par exemple. Ces consignes ont une durée de vie moyenne de 10 ans. Échéance à laquelle un bilan sera établi pour évaluer la possibilité de prolonger la vie du matériel, en reconditionnant les pièces trop usées. Les pièces en fin de vie seront confiées, quant à elles, à des filières de démantèlement spécialisées, pour recyclage dans le respect des normes en vigueur.

Ces consignes solaires inédites, accessibles en grande majorité 24/7, seront progressivement proposées à l’ensemble des partenaires Pickup disposant d'un espace extérieur (commerçants, grandes enseignes de distribution, stations-services etc).

Après avoir réalisé déjà près de 250 installations de ce nouveau modèle depuis septembre dernier, Pickup vise le déploiement de plus de 1 000 consignes sans travaux alimentées par énergie solaire à fin 2024. Dès 2026, c’est la moitié du parc de consignes Pickup qui devrait être couverte de panneaux solaires.



Pour aller encore plus loin dans sa démarche, l’entreprise cherche également à réduire la consommation énergétique de ses consignes « classiques ». Pour ce faire, elle a développé un système de mise en veille des éléments non essentiels de la consigne lorsque celle-ci n’est pas utilisée, avec une économie de 30% à la clé. Pickup cherche ainsi à instaurer de nouveaux usages plus responsables, pour réinventer la proximité en cœur de ville.

Plus largement, le groupe La Poste, acteur majeur de solutions de livraison urbaine en France et en Europe, poursuit la décarbonation de sa flotte, renforce son maillage territorial et continue d’innover en faveur d’une logistique urbaine à faibles émissions.

L’annonce du lancement de consignes solaires par sa filiale Pickup s’inscrit dans l’ambition du groupe La Poste de proposer 100% des colis livrés à faibles émissions dans 22 métropoles en France à horizon 2025.

En Bourgogne-Franche-Comté, sur 72 consignes, 13 consignes Pickup sont alimentée par énergie solaire :

Dans le Doubs, elles sont au nombre de 4 :

Besançon ( 77 rue de Vesoul et 7 rue Thomas Edison)

Pontarlier ( 1 bis rue Mervil)

Bart (74 rue du Général de Gaulle)



Sur territoire de Belfort, 2 consignes à :

Delle ( 30 rue de la libération)

Belfort ( 48 av Général Leclerc)



Dans la Nièvre, 2 consignes à :

Nevers ( 49 Bd Maréchal Juin)

Saint-Eloi ( impasse de la sablière)



En Saône-et-Loire, 3 consignes à :

Le Creusot (53 rue des abattoirs)

Fleurville (59 rue Rabelais )

Saint Marcel ( 27 rue Louis Alphonse Poitevin)



Dans l’Yonne, 1 consigne à :

Villeneuve-la-Guyard ( 48 rue du général de Gaulle)



En Côte d’or, 1 consigne à

Dijon ( 27 rue des Ardennes)