Les Floralies à Saint Désert organisé par l'association "St Désert / La Gouesnière" ont une fois de plus rencontré un franc succès.

Belle journée pour l'association "Saint-Désert/La Gouesnière" pour leur exposition de plants de légumes et fleurs, malgré le week-end prolongé.

Une quinzaine d'exposants, plants de légumes et fleurs, ont fait le bonheur des jardiniers. On pouvait remarquer la présence de SCE paysager, un professionnel dans la création paysagère et l’aménagement extérieur.

A l'intérieur de la salle, les produits artisanaux ont fait leur effet. Bijoux, produits locaux, sacs en tissu, objets en bois, livres, fleurs, objets de décoration..., tout un panel s’offrait aux visiteurs, visiteurs qui furent assez nombreux malgré cette période riche en jours fériés.

Comme il est de tradition à l’association "St Désert/La Gouesnière", les bénévoles ont reçu leurs homologues bretons. Les membres de l’association de St Désert se sont occupés de la buvette, petite restauration. Les visiteurs et exposants ont pu apprécier les fameuses galettes/saucisses et les crêpes, produits phares de Bretagne.

Un jumelage Bourguignon/Breton qui dure depuis quelques années et est bien parti pour vivre encore longtemps.

C.Cléaux

Crédit Photos : St Désert/La Gouesnière