Le spectacle interservices pour les familles, à la Taverne, organisé par l’Espace Simone Veil de la mairie de Saint Rémy, a affiché complet.

Magie et poésies pour petits et grands au programme de cette première à Saint-Rémy pour fêter l’arrivée de l’été.

Ce mardi 14 mai, un spectacle interservices organisé par l’Espace Simone Veil de St Rémy dans le cadre du contrat local d’accompagnement scolaire, a réuni enfants et adultes à la Taverne pour 45mn de rires et de joie avec Michel le "Magitateur" de la compagnie « L’oiseau Vole » et son show le trésor de "Maitre Solo".

Une quinzaine d’enfants en soutien scolaire à la médiathèque, des enfants d’autres services de la mairie et de familles san-rémoises étaient présents à ce spectacle d’ouverture culturelle.

L’histoire :

Les livres perdent leurs lettres, ils ont une drôle de maladie s’interroge "Maitre Solo" ! Mais bien décidé à ne pas laisser faire cela, et grâce à ses amis, il va combattre ce gros problème à coups de tours de Magie, pour que chacun puisse à nouveau profiter des livres, pour rire, pour apprendre. Des livres pour grandir et comprendre.

la magie de l'histoire :

Aidé des enfants présents dans la salle qu’il sollicite pour prononcer la formule magique et parfois des parents, "Maître Solo" va grâce à la magie, à la drôlerie et à la poésie, une nouvelle fois réunies, conjurer le sort.

Insistant sur la nécessité de laisser un peu de côté les écrans pour revenir à la magie de la lecture et au besoin d’avoir des "amis", il va faire apparaitre successivement des fleurs, des animaux et autres objets de l’intérieur de boites magiques ou du milieu des livres ou de son foulard enchanté...

Pendant 45 mn, les petits ont vécu un rêve et l’occasion de se voir offrir le droit de grandir ! Un public ravi par ce spectacle d’humour, de surprises, de magie. Cette représentation est aussi produite dans des écoles et des centres de loisirs, pour permettre de grandir par les livres et donner l’envie de lire non seulement aux enfants mais à tous, en se souvenant de Maître Solo.

C.Cléaux