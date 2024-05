"Festival Choral Académique Chalon" : Du rêve et du bonheur donnés par les élèves des collèges Le Devoir, Jacques Prévert, Les Chênes Rouges et Aragon au spectacle mardi 14 mai.

Animés par le même plaisir de chanter, formés et encadrés par leurs professeurs d’Éducation musicale et de chant choral, les élèves des collèges Le Devoir (Chalon), Jacques Prévert (Chalon), Les Chênes Rouges (St Germain-du-Plain) et Aragon (Châtenoy le Royal) se sont produits en concert mardi 14 mai à la salle Marcel Sembat de Chalon sur Saône devant une salle comble.

Anne-Sophie Berthod a ouvert le spectacle par un petit discours : « Merci d’être venus si nombreux partager avec nous ce moment musical qui représente l’aboutissement du travail de toute une année scolaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre du Festival Choral Académique. Cette année, ce sont plus de 6000 élèves qui se sont investis dans les dizaines de concerts programmées dans les 4 départements de Bourgogne !... Le spectacle que nous vous présentons ce soir, et pour lequel nous vous accueillons avec le plus grand plaisir, est intitulé « L’Afrique enchantée ». Grâce à la richesse de ses cultures et de son histoire, grâce à ses légendes et ses mystères, l’Afrique a inspiré, inspire, et inspirera encore de nombreux artistes, c’est pourquoi nous avons souhaité cette année partager ce voyage avec vous. »

Ils étaient environ 120 jeunes accompagnés par Sébastien Vaivrand aux claviers, Benoît Keller à la basse, Florent Guillamin aux percussions africaines et Denis Desbrières à la batterie et sous la direction de leurs professeurs Mélissa Goby, Vicente Fritis Arcaya, Franck Gozlin-Frobert et Anne-Sophie Berthod, à avoir interprété avec brio Makeba, Madingwa, l’Ours, Zomina (chant traditionnel) et de nombreux autres titres.

Les chants, entrecoupés d’intermèdes poétiques et musicaux dont un solo de percussions africaines jouées par Florent Guillamin, ont fait référence aux richesses culturelles de l’Afrique.

Une référence aussi aux paroles de Nelson Mandela : « La musique est une grande bénédiction, Elle a le pouvoir de nous élever et de nous libérer. Elle rend les gens libres de rêver. Elle nous unit pour chanter d’une seule voix. Telle est la valeur de la musique. »

Pour compléter ce spectacle, un diaporama réalisé par Mélissa Goby en soutien aux chansons, a projeté l’auditoire au cœur même de l’Afrique mystérieuse et fascinante.

Des heures de travail de répétition que ces élèves ont partagé ensemble pour présenter l’aboutissement de cette activité musicale du chant choral, activité qui leur permet de s’exprimer à travers l’art musical pratiqué dans les établissements scolaires grâce à des enseignants passionnés ; c’est l’aboutissement d’un travail exigeant et rigoureux qui développe, au fur et à mesure des séances, une sensibilité artistique, des capacités d’écoute mais aussi vocales et expressives. Le chant choral permet aux élèves de gagner en autonomie, confiance en soi. Ils l’ont bien montré lors de cette soirée, une belle performance collective dont chacun gardera un très bon souvenir.

Mélissa Goby a été à l’initiative du projet avec à la coordination Emilie Desbrières et Anne-Sophie Berthod, et pour les arrangements musicaux l’ensemble des professeurs.

Avant de finir en chanson, Anne-Sophie Berthod a pris la parole pour remercier toutes les instances qui ont contribué, participé, aidé à la réussite de cette soirée spectacle.

« Ce spectacle a pu voir le jour grâce à l’aide et au soutien du Grand Chalon, du Conseil Départemental, de l’Association Académique Musicades Bourgogne.

Nous tenons à remercier : Mme Isabelle Magnin, Inspectrice d’Académie, Inspectrice Pédagogique Régionale d’Éducation Musicale et Chant Choral, les chef(fe)s d’établissements et leurs adjoints ainsi que les gestionnaires, les autobus Girardot qui ont transporté les enfants, M. Claude Spiteri pour la salle Marcel Sembat, et tous les techniciens au son et à la lumière, les musiciens, tous les parents, …, et bien sûr tous nos élèves… »

Les jeunes et leurs professeurs ont repris ensemble deux chansons pour quitter la scène marquant ainsi la fin du spectacle, laissant ici et là des airs africains dans les têtes du public.

C.Cléaux