BASKET FAUTEUIL- Un Final Four sous l'oeil de l'expert chalonnais

Christine Juillot, Présidente de l'Elan Chalon Association aux côtés des élus PIerre Carlot, Bruno Rochette et Dominique Rougeron mais aussi Thierry Thévenet - Président de l'Office municipal du sport et bien sûr Sébastien Martin, Vincent Bergeret ou encore Olivier Grosjean .... Et en face côté presse ... Dominique Juillot venu suivre au plus près la partie entre l'Elan Chalon et les Aigles du Velay.