Danse et solidarité : Tidiani N’Diaye à l'école de danse Colmard

Le danseur et chorégraphe malien Tidiani N'Diaye de la compagnie Copier-Coller sera à Châtenoy-le-Royal pour son dernier spectacle «Moi, ma chambre, ma rue», avec pour point de départ sa chambre bamakoise. Plus de détails avec Info Chalon.

Un désordre où s'accumulent toutes les traces éparses de la vie. Dehors, la rue bamakoise...

Même accumulation d'objets divers, de déchets, anarchie des pancartes et chaussées défoncées. Pourquoi ce désordre ?

Quel malaise reflète-t-il ? Comment la vie parvient à s'y développer, à lui donner forme, à le contester ?

La danse exprime les correspondances entre la personnalité de l'artiste et cet environnement chaotique.

Une pièce du danseur et chorégraphe malien Tidiani N'Diaye à découvrir ce samedi 18 mai 2024, 13 heures, à l'école de danse Colmard, 32 Rue des Rotondes, à Châtenoy-le-Royal.

Un spectacle tout public suivi d'un bal afro.

Restauration sur place : O'délices des 3 D.

Tarif : participation libre à partir de 5 euros.

L'école de danse Colmard vous propose également des stages Danse et Solidarité ce samedi 18, le dimanche 19 et le lundi 20 mai 2024.

Au programme ce samedi de 10 heures à 13 heures, de l'afro trad avec Fatim Berthé et Moro Kouyaté, de 11 heures à midi, de la zumba Tik-Tok pour les enfants avec Awa Soeve Sonko, de 15 heures à 17 heures, de l'afro contempo avec Aminata Sanou, de 17 heures à 18 heures 30, de l'afro dance avec Soumaila, et de 18 heures 30 à 19 heures 30, une initiation Dance Hall avec Papi K. Le dimanche de 10 heures à 12 heures, pour de l'afro trad avec Mariammi Diarra et Aïchata Sidibé, de 13 heures à 14 heures, de l'afro hip-hop avec Tyson Att, de 14 heures à 16 heures, de la Doum Doum Dance avec Fatoumata Yansané, de 16 heures à 17 heures, de la Dance Hall Inter avec Papi K, de 17 heures à 18 heures, pour du coupé décalé avec Les 3 Fantastiques. Et lundi de 11 heures 30 à 13 heures, de l'afro trad avec Tieblé Vieux-Diarra, et de 14 heures à 16 heures, de la danse traditionnelle sénégalaise avec Awa Soeve Sonko.

Tarif des stages du week-end : 1 heure (15 euros), 1 heure 30 (20 euros), 2 heures (25 euros) et 3 heures (35 euros). Forfait journée (50 euros) et forfait week-end (150 euros).

Mais ce n'est pas tout !

En effet, rendez-vous à l'école de danse Colmard le dimanche 19 mai 2024 à partir de 22 heures pour un concert de charité avec démonstration de danse suivi d'un bal afro.

Avec Moriba Diabaté, Fousseyni Fakoly Doumbia, Malian Salazar, Sira Bintsi, Arnaud Lué, Cynthia-Marie Plegnon et Smifa.

Tarif : entrée 10 euros avec une consommation.

Restauration sur place (à partir de 20 heures) : O'Délices des 3 D.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati