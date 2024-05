La Saint Hubert du Val d’Or fête ses 100 ans

C’est à une assemblée générale ordinaire pas si ordinaire que cela que les chasseurs de la Saint Hubert du Val d’Or étaient invités en ce week-end de Pentecôte.

En effet, l’association qui est une des plus anciennes de Mercurey fêtait son centenaire.

C’est en janvier 1924 qu’un groupe de vignerons décidèrent de se réunir en association et depuis, la tradition continue.

Avant de fêter ce siècle verre en main, les membres ont entendu les responsables rappeler les activités principales de l’année, chasse bien entendu avec une dizaine de sangliers abattus et 17 chevreuils. Mais aussi l’indispensable piégeage des ragondins toujours très présents sans oublier l’activité permanente d’entretien des allées et chemins avec notamment le ramassage de nombreux déchets, tout ceci dans la discrétion et l’efficacité.

Enfin, autour du président Jean-Paul Bouvier qui a repris le poste pour cette année, on a pu trinquer en toute simplicité à l’amitié et à 100 ans de tradition.

