AVIS DE DECES - Madame Anne COULET née SIMON

DEZIZE-LÈS-MARANGES



Vincent et Annick,

François et Véronique,

ses fils et leurs conjointes ;

Marion, Lorraine, Maeva, Sophie et Mathilde,

ses petites-filles ;

Lila, Ninon, Nola et Érin,

ses arrière-petites-filles ;

et sa famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne COULET

née SIMON

survenu le 17 mai 2024,

à l'âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le 24 mai 2024, à 10 heures, en l'église Saint-Martin de Dezize-lès-Maranges.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.