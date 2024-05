L'Audi A6 termine en fourrière pour ce jeune Clunisois et son permis probatoire

Samedi dernier à 16h25 , sur la RN 79, commune de Milly Lamartine entre Cluny et Mâcon, les militaires du peloton motorisé de Charnay-Les-Mâcon ont contrôlé le conducteur d'une AUDI A6 à la vitesse de 163 km/h (vitesse retenue 154 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 100 km/h. En permis probatoire et originaire du Clunisois, il a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et l'Audi A6 est partie en fourrière administrative