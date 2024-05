ELECTIONS EUROPEENES - Un débat attendu ce jeudi soir ?

On ne compte plus le nombre d'analystes politiques qui considèrent ce débat comme le plus attendu de l'année. Le combat des jeunes coqs en perspective ? Mais faut-il vraiment en attendre quelque chose ? Disons-le clairement si l'un et l'autre ont validé la démarche, c'est que cette démarche a été validée au plus haut sommet. Et Marine Le Pen, et Emmanuel Macron ont donné leurs accords pour un tel débat, comme un avant-goût de ce qu'ils espèrent être une répétition de 2027. La rencontre arbitrée par Caroline Roux sur France 2 à 20h15 ne devrait guère briser des non-dits politiques tant la rencontre aura été préparée au millimètre. Alors faut-il s'attendre à un grand moment de télé à l'image du célèbre moment entre Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen ? On prend le pari que non....

Bien évidemment il sera question d'Europe à guère plus de deux semaines des élections européennes, dans un contexte où l'abstention devrait être à nouveau le grand vainqueur du scrutin. Un sondage, place d'ailleurs la France comme l'un des pays avec la potentielle plus forte abstention européenne.

L.G