BEY / SERMESSE - Des perturbations annoncées sur RD 673

Dans le cadre de son action au quotidien pour entretenir et améliorer la voirie départementale, le Département de Saône-et-Loire engage deux chantiers de réfection de la couche de roulement, du 27 au 31 mai 2024, sur la RD 673, à hauteur des communes de Bey et de Sermesse. C’est pour la collectivité, un investissement de 200 000 € à Bey et 195 000 € à Sermesse, au service de la sécurité et du confort des usagers.



La réalisation de ces travaux nécessitera la fermeture de la RD 673

Pour la traversée de Sermesse, du lundi 27 mai à 7 h30 au jeudi 30 mai à 17h30

Pour la traversée de Bey, du mardi 28 mai à 7 h30 au vendredi 31 mai à 17h30.

Les riverains concernés par les travaux prendront leurs dispositions

en sortant leur véhicule hors de la zone concernée par cette réfection de chaussée.

Les trottoirs resteront accessibles aux piétons.



Une déviation pour tous les véhicules (véhicules légers et poids lourds) sera mise en place par les RD 35, 970, 996 et 73.