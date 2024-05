Chansons françaises de la Renaissance à aujourd'hui 25 et 26 mai 2024

Léon ROCH

Jeune chef de chœur, violoniste et saxophoniste, licencié en musicologie de la faculté de Dijon.

Il débute le chant lyrique ainsi que la direction de chœur au conservatoire du Grand Chalon en 2020 ; Il dirige 2 ensembles vocaux depuis septembre 2021.

LA VOIX EST LIBRE

L’ensemble vocal LA VOIX EST LIBRE a été créé en janvier 2014, il est composé de choristes amateurs ; A l’origine chœur mixte, l’ensemble vocal a évolué en 2018 vers un ensemble vocal féminin.

Répertoire : musique traditionnelle, de musique sacrée ou profane, musique classique de la renaissance à la période baroque, et musique du monde.

Répétitions le Lundi de 18h30 à 20h30 à la salle polyvalente de la maison des associations, espace Jean ZAY à Chalon sur Saône.

Renseignements : [email protected]

Ou Tel présidente : 06 48 00 61 68

CHOR’HOMS

CHOR’HOMS est un chœur d’hommes de 9 choristes amateurs. Son répertoire est constitué d’une partie sacrée et d’une partie profane.

CHOR’HOMS se produit en Saône et Loire et départements limitrophes ; Il a effectué des prestations dans le Vercors, la Hongrie, Grenoble, sud Isère et aux « Convivium Choral » de Dôle.

Répétitions les Jeudis soir de 20H00 à 22H00 à la salle de musique de Givry.

Contacts: [email protected] , Facebook ou Tel président Thierry GIBOT 06 17 33 53 36