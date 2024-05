Côté programmation, les organisateurs ont mis le paquet cette année avec cinq groupes locaux allant du rock au métal !

Ainsi, vous pourrez écouter :

*Pink panty

*Aerojam

*Rage of mammoth

*Wat3rf4ll

*Hopeless Walk

Les concerts se dérouleront à l'abri dans une stabule à vache nettoyée et préparée pour l'occasion.

Rendez-vous à partir de 19h jusqu’à 1h chez Victor Bonnot (agriculteur bio), propriétaire de « la Ferme de Papa ».

Côté buvette : vous pouvez vous restaurer grâce à un food truck présent sur place et vous rafraîchir avec (entre autres) les excellentes bières epervanaises de « La Rustine » que l’on ne présente plus !

Entrée : 7€, gratuit jusqu’à 16 ans.

« On promet une ambiance de folie pour les aficionados de métal et de rock mais aussi pour les familles qui sont plus que bienvenues ! » a annoncé Didier Favier, président du « Leurats Collectif ».

Le rendez-vous est pris donc : le samedi 8 juin prochain à Lalheue !

Pour suivre l’actualité des « Leurats collectif » c’est ici.



Amandine Cerrone.