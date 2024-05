La Chorale À Cœur de Voix a chanté au SMR Marguerite Boucicaut de la Croix-Rouge française

Jeudi 23 mai, la chorale adulte de l'Ensemble Saint-Charles a mis du baume au cœur aux patients du centre de Soins de Médecine et de Réadaptation de la Croix-Rouge française. Plus de détails avec Info Chalon.

À l'invitation d'une bénévole de l'unité locale de la Croix-Rouge française, la chorale adulte de l'Ensemble Saint-Charles À Cœur de Voix a chanté au SMR Marguerite Boucicaut ce jeudi 23 mai 2024, de 2024 à 18 heures.

C'est sous la direction de Merwan Djane, et en présence d'Isabel Paulo, la conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes et présidente de la Maîtrise Chalonnaise Saint-Charles, et Bruno Aubriet, le coordinateur de l'Ensemble Saint-Charles et le directeur du lycée Saint-Charles, que les choristes se sont produits pour ce qui constitue leur première aubade.

Au programme :

Faire un pont - Denver/Koolen

Diego - Michel Berger

La ballade nord-irlandaise - Renaud/Cusack

Santiano - Hugues Aufray

Une belle histoire - Delanoë/ Michel Fugain

Armstrong - Claude Nougaro

Bella Ciao - Chant partisan italien

Une première aubade très apprécie des quelques patients présents et ravis de cette belle parenthèse.

Si vous désirez rejoindre la chorale, n'hésitez pas à envoyer un message à l'adresse suivante : [email protected]

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati