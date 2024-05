La certification de l’identité numérique : la mairie de St Rémy pionnière sur le Grand Chalon.

Le ministère de l'Intérieur a lancé la généralisation progressive de la certification de l'identité numérique en mairie. France Identité, porté par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a lancé un programme dans une centaine de mairies volontaires.

Sur le Chalonnais et le Grand Chalonnais, la mairie de Saint-Rémy a franchi le pas et s’est proposée comme volontaire pour offrir aux usagers ce nouveau service de certification de l’identité numérique.

Pour ce faire, les agents du service de l’état civil de la mairie, déjà habilités pour les pièces d’identité aux données biométriques, ont reçu une formation spécifique. Après quelques ajustements ce service sera opérationnel rapidement en mairie de St Rémy.

À quoi sert l'identité numérique certifiée ?

L’identité numérique certifiée permet de réaliser à distance des démarches qui nécessitaient jusqu’alors un déplacement de l’usager à des fins de vérification d’identité. Aujourd'hui, elle vous permet de réaliser une procuration de vote totalement dématérialisée. Prochainement, il sera possible d'accéder aux services présents sur France Connect comme prouver son identité sans présenter sa carte et d’autres services en ligne. Pour en bénéficier, l’usager doit posséder une carte d’identité au nouveau format (avec puce NFC) et un smartphone.

Comment faire certifier son identité numérique ?

Pour obtenir la certification de votre identité numérique, vous devez :

Créer votre identité numérique France Identité.

Initier une demande de certification de votre identité numérique depuis votre application France Identité.

Confirmer votre adresse e-mail, saisir votre code personnel, puis effectuer une lecture de votre carte d'identité en NFC. L’application génère un QR code.

Vous rendre en mairie avec votre carte d’identité, votre téléphone et le QR code associé à votre demande.

Dans les 48h après votre passage en mairie, vous serez notifié par e-mail et dans votre application du résultat de votre demande de certification.

C.Cléaux