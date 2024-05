Une journée citoyenne sur le thème du Tour de France ce samedi

Cette année, ce sont les services de la mairie de la commune qui ont initié cette journée citoyenne en choisissant pour thème du Tour de France.

En effet, le 4 juillet prochain, les givrotins auront la chance d’accueillir le Tour de France.

Alors pour cette journée citoyenne, les habitants ont été invités à décorer la commune pour l’occasion.

Quelques semaines plus tôt, les organisateurs ont fait un appel aux dons de "vieux" vélos afin de pouvoir les peindre et les disposer dans les rues givrotines pour décorer la commune aux couleurs du Tour.

Et ce sont plus d’une dizaine de vélos qui ont pu être récupérés et qui ont donc été peints et customisés par la vingtaine de givrotins qui ont répondu présent à cette journée citoyenne.

Un atelier de décoration de maillots en bois était également déployé afin de compléter les décorations.

Un beau moment de partage intergénérationnel où petits et grands ont pu exprimer leur créativité.

L’association de parents d’élèves « Les p’tits givrotins » était présente également sur toute la journée pour vendre boissons et gourmandises sucrées.

En parallèle de cette journée citoyenne, le département de Saône et Loire organisait la fête du vélo au sein des terres givrotines ce samedi, plus d’infos et images plus tard avec Info Chalon.

Monsieur le Maire, Jean Lanni, a vivement remercié l'ensemble des personnes mobilisées pour cette journée citoyenne, organisateurs et participants, et les a donc invité à profiter de cette belle journée givrotine dédiée au monde cycliste.

Pour suivre toute l’actualité de la ville de Givry c’est par ici.



Amandine Cerrone.