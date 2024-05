Le défi solidaire de l’association Le Rêve de Marie est lancé - Didier et Alex sont partis à vélo le 26 Mai de Givry pour rallier Olympie en 21 jours

Le soleil n’était pas au rendez-vous ce dimanche 26 Mai mais il était dans le cœur des personnes venues encourager un père, Didier, et son fils, Alexis, qui se sont lancé le défi de rejoindre Olympie à vélo, soit 2000 km de pédalage et 18000 m de dénivelé positif.

La pluie s’est arrêtée de tomber dès que Dana Vaïtiligom, marraine de l’association, a débuté un échauffement rythmé dans la joie et la bonne humeur accompagnée de Louwine Gauthier et de Lilou Lagoutte.

Les 2 « champions » sont partis à 9h45 sous les applaudissements de 400 personnes présentes. Luna Lacharme, notre Miss Bourgogne, a donné le Top départ. Le professeur Etienne Javouhey, chef de service de la réanimation pédiatrique de Lyon et Quentin Hecquet, chercheur, ainsi qu’environ 50 cyclistes les ont accompagnés sur les premiers kilomètres voire sur l’étape complète.

Après une Ola endiablée, les marcheurs grands et petits sont partis pour une boucle de 6 km ou de 3 km sur les hauteurs de Givry.

La deuxième étape a conduit Didier et Alex à Gilly, une commune suisse du canton de Vaud. A l'issue de ces deux jours de vélo, ils ont parcouru environ 200 km. Aujourd’hui, ils ont pris la direction de Martigny, soit 106 km et 850m de dénivelé positif.

Le but de ce défi sportif et solidaire est de récolter des dons pour la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques car il est urgent et important de mieux comprendre pour mieux guérir.

Si vous le désirez, vous pouvez faire un don sur https://le-reve-de-marie-dream.fr/

Vous voulez suivre les 2 protagonistes de ce défi un peu fou sur le groupe FB : UN GUID’DON POUR

L’ESPOIR - https://www.facebook.com/groups/366383382193971/

ENSEMBLE TOUT DEVIENT POSSIBLE