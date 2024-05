1ère édition de l’opération « Les Jours BAM » au Grand Chalon

« Bourse Aux Matériaux » à destination du Grand Public ces 31 mai et 1er juin 2024 pour donner une seconde vie aux matériaux par leur ré-emploi et aller à la rencontre des professionnels du bâtiment

Action environnementale régionale portée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat BFC en partenariat avec les territoires volontaires, l’objectif de la Bourse Aux Matériaux est avant tout de donner une seconde vie aux matériaux par leur ré-emploi en contribuant à soutenir et dynamiser le tissu économique local. Cette démarche écocitoyenne est soutenue par la Région Bourgogne-Franche-Comté et l’ADEME.

L’opération « Les Jours BAM » est déployée sur le territoire du Grand Chalon dans le cadre d’un partenariat entre Le Grand Chalon, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne Franche- Comté, et les Valoristes Bourguignons.

Le partenariat avec l’association Les Valoristes Bourguignons, qui définit son activité par l’adage « Valoriser les hommes et les femmes en valorisant les déchets », s’est réalisé dans cette double volonté de préservation de l’environnement et de développement économique soutenue par le Grand Chalon. Ce partenariat est aussi l’occasion de connaitre la nouvelle matériauthèque du territoire tout en redécouvrant ou découvrant des entreprises artisanales proches de chez soi, pour tous les habitants du territoire.

A l’occasion des « Jours BAM », les professionnels du bâtiment proposent au Grand public leurs matériaux à prix réduits ; chutes, stocks divers et invendus. Rendez-vous incontournables de tous les passionnés de bricolage, professionnels du bâtiment et amoureux des bonnes affaires, « Les Jours BAM » offrent des articles neufs ou d’occasion.

Les matériaux et produits proposés à la vente :

- Surplus divers (bois, carrelage, céramique, palettes, peinture, etc.)

- Articles d’exposition (mobilier, portes, électroménager, etc.)

- Matériel divers (outillage, quincaillerie, petit matériel, etc.)

- Menuiseries intérieures, extérieures

- Éléments et mobilier (cuisine, salle de bain, sanitaires, salon, stores, abris, ..etc.

Les professionnels du bâtiment participants sur le territoire du Grand Chalon sont implantés dans 13 de ses communes, à Chalon sur Saône, Champforgeuil, Chatenoy-le-Royal, Crissey, Givry, Mellecey, Saint Marcel, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Loup Géanges, Saint-Loup-de-Varennes, Saint Denis de Vaux, , Saint- Sernin-du-Plain et Sassenay.

« Les Jours BAM » accueillent également 3 professionnels implantés à Chagny, en voisins du Grand Chalon.

Parmi ces 21 entreprises et artisans, 6 ont déposés leurs matériaux à la matériauthèque des Valoristes Bourguignons à Champforgeuil, dont l’activité est de rassembler tous les produits des métiers du bâtiment et contribuer ainsi à une démarche solidaire incluant recyclage des matériaux, décarbonation et création d'emplois.

Les entreprises et artisans participants à l’opération « Les Jours BAM » :

- LES VALORISTES BOURGUIGNONS, 45 rue André Marie Ampère, 71530 Champforgeuil

- BECOUSE MENUISERIE, matériaux déposés à la matériauthèque des Valoristes Bourguignons - 45 Rue André Marie Ampère, 71530 Champforgeuil

- BOURGOGNE INSTALLATION, matériaux déposés à la matériauthèque des Valoristes Bourguignons - 45 Rue André Marie Ampère, 71530 Champforgeuil.

- HUBEAU JACOB, matériaux déposés à la matériauthèque des Valoristes Bourguignons - 45 Rue André Marie Ampère, 71530 Champforgeuil

- MAESTRA FERMETURES, 1B rue du Clozeau, 71350 Saint-Loup Géanges

- MENUISERIE MONCHARMONT, 6 route de Lyon, 71100 Saint-RémyRBO - BONNOT RACHEL,

matériaux déposés à la matériauthèque des Valoristes Bourguignons - 45 Rue André Marie Ampère,

71530 Champforgeuil

- SARL FRANÇOIS PICHARD, 5, rue de Mazenay, 71510 Saint-Sernin-du-Plain

- SAS CHANDIOUX LYLIAN, matériaux déposés à la matériauthèque des Valoristes Bourguignons - 45 Rue

André Marie Ampère, 71530 Champforgeuil

- SAS GUY DURAND / TOUT FAIRE MATERIAUX, ZA Le Colombier, 71510 Saint-Léger-sur-Dheune

- BIONABAT, 21 rue du Parc, 71240 Saint-Loup-de-Varennes

- BIGMAT BMC GIVRY, Route de Chalon, 71640 Givry

- BIGMAT BMC SAINT MARCEL, 25 rue Louis Alphonse Poitevin, 71380 Saint-Marcel

- CHAUSSON MATERIAUX BOIS COUVERTURE, rue Georges Derrien, 71100 Chalon-sur-Saône

- CHAUSSON MATÉRIAUX GÉO GROS ŒUVRE, rue Georges Derrien, 71100 Chalon-sur-Saône

- CHAUSSON MATÉRIAUX CHALON PPI, 2 rue Joseph Cugnot, 71380 Saint-Marcel

- CEP DISTRIBUTION-TISSERAND, 2 rue Lamartine, 71530 Crissey

- DORAS, ZI Port fluvial Sud, 71380 Saint Marcel

- ZOLPAN, 3 rue Louis Jacques Thénard, 71100 Chalon-sur-Saône

- BIGMAT BMC CHAGNY, 2 Chemin des Ornières, 71150 Chagny

- CHAUSSON MATÉRIAUX CHAGNY, 40 rocade des Chaumottes, 71150 Chagny

- RAVE / SCAREX, Chemin sur les champs (tourner à GammVert, chemin de la Grangerie), 71150 Chagny.