AVIS DE DECES - Monsieur Daniel LARNOY

GERGY



Mme Christine Larnoy,

son épouse ;

Frédéric, Marylène et Jennifer,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits enfants, son frère

et sa sœur,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel LARNOY

survenu dans sa 70e année.

Ses obsèques seront célébrés à l'église de Gergy, le 4 juin à

14 heures, et sera suivi de la crémation au crématorium de Crissey.

Pas de fleurs, pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciement.