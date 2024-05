Un franc succès pour le 3ème rassemblement de véhicules anciens organisé par "Vol’en Tacots" à Châtenoy le Royal.

Collectionneurs de véhicules anciens et revendeurs de pièces détachées ont pris place dimanche 26 mai 2024 pour présenter des voitures de rêve qui rappellent sûrement de bons souvenirs à certains nostalgiques. Ce rassemblement organisé par "Vol’en Tacots" a mobilisé les membres de l’association afin de permettre aux propriétaires d’anciennes voitures d’être guidés et de s’installer. Les bénévoles ont tenu l’espace buvette restauration et le stand de l’association.

Crêpes, boissons, frites, … et enveloppes surprises vendues en triporteur à assistance électrique des services techniques de la ville.

Vincent Bergeret Maire de la ville accompagné de quelques élus est venu rendre visite aux organisateurs de cette exposition de vieilles voitures. Ils ont été reçus par François Boissier un des cofondateurs de l’association. Il leur a fait visiter l’exposition sans oublier la 2CV de 1956 type AZ en cours de restauration. Les élus de la ville ont pu admirer les voitures de toutes marques et pour certaines d’époque où l’informatique et l’intelligence artificielle n’étaient même pas dans les pensées. Pour faire descendre les vitres, pas de risque de panne d’électronique, on tournait la manivelle.

R8, 2CV, 4L, Ondine, 203, 2CV maraichère, Simca, 4CV… des modèles inoubliables, véritable patrimoine roulant, image de l’évolution technologique qui a remplacé la traction animale et la vapeur, des véhicules dotés de mécanique simple qui ont plongé des générations dans le monde moderne du transport et du déplacement facile et sont parfaitement entretenus par quelques poignées de passionnés pour le plus grand plaisir des yeux des visiteurs.

Même si le temps était loin d’être au beau, l’exposition a été une totale réussite avec une très bonne fréquentation du public.

C.Cléaux